Automobile : L’usine Fiat d’Oran franchit le cap des 90 000 véhicules produits

L’usine Fiat d’Oran a atteint le seuil de 90 000 véhicules produits depuis son lancement, selon l’annonce faite par Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient.

Ce résultat témoigne, selon le responsable, de l’engagement des équipes, de la performance opérationnelle du site et du travail collectif accompli depuis le démarrage de l’usine.

Cette étape importante a coïncidé avec la visite de Xavier Chéreau, qui a réaffirmé le rôle stratégique de l’Algérie dans les ambitions de développement de Stellantis au sein de la région Moyen-Orient et Afrique.

Le groupe souligne ainsi l’importance croissante de l’usine d’Oran, considérée comme un pilier industriel majeur dans sa stratégie à long terme en Algérie.