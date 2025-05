Automobile : les notaires en première ligne pour encadrer la revente des véhicules neufs

Depuis le 1er mai, l’Algérie a suspendu l’usage des procurations notariées pour la revente de voitures neuves, dans le but de lutter contre la spéculation sur le marché automobile.

Cette mesure, décidée par le ministère de la Justice, vise à stopper les reventes rapides de véhicules via des intermédiaires, souvent avant même leur immatriculation. Les autorités dénoncent ces pratiques qui alimentent un marché parallèle et font flamber les prix.



En ciblant notamment les importations récentes et les réseaux de revente, cette décision renforce le rôle des notaires dans la régulation économique, et s’inscrit dans une stratégie globale de contrôle du secteur automobile.