L’Algérie accélère la structuration de son industrie automobile

Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, a affirmé mercredi depuis la wilaya de Batna que l’industrie automobile nationale progresse « à pas sûrs », grâce à une stratégie fondée sur les compétences locales et une vision industrielle réfléchie.

En visite de travail sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre a souligné que cette avancée se construit loin des effets d’annonce, avec une approche progressive visant à bâtir une filière automobile solide et intégrée.

Il a mis en avant deux projets stratégiques lancés dans les wilayas de Batna et Tissemsilt. Le premier permettra le démarrage de la fabrication locale de pièces de carrosserie, une étape clé vers la constitution d’une industrie automobile intégrée. Le second concerne la production de composants plastiques destinés à différents types de véhicules, renforçant ainsi l’intégration industrielle nationale.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la relance des actifs industriels récupérés par l’État. Le chef du gouvernement s’est félicité de la remise en service d’unités de production auparavant à l’arrêt, conformément aux engagements présidentiels de réhabilitation des biens récupérés.

Par ailleurs, il a annoncé que la production locale de tôles d’acier répondant aux standards industriels débutera dès septembre prochain au niveau du complexe Tosyali à Oran. Cette avancée devrait réduire la dépendance aux importations et renforcer le taux d’intégration nationale dans la filière automobile.

Le Premier ministre a également souligné l’importance des partenariats conclus avec plusieurs constructeurs et industriels pour soutenir cette dynamique, notamment dans les domaines des structures métalliques, des composants plastiques, des batteries et des systèmes de freinage.

Lors de cette visite à Batna, il a procédé au lancement d’une usine de production de pièces métalliques par emboutissage, à l’inauguration d’une unité d’assemblage de caisses frigorifiques pour camions, ainsi qu’à la signature de conventions destinées à promouvoir le développement industriel.

Pour le gouvernement, ces réalisations ne constituent qu’une première étape. D’autres projets devraient être lancés prochainement afin de consolider davantage l’essor de l’industrie automobile en Algérie.