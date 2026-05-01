Tissemsilt : lancement d’une nouvelle unité de production de composants plastiques pour l’industrie automobile

En visite de travail dans la wilaya de Tissemsilt, le Premier ministre Sifi Ghrieb a procédé, mercredi, au lancement officiel du projet d’une unité de production de composants et accessoires plastiques pour automobiles, baptisée General Plastic Injection.

Réalisée sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, cette visite s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de relance des projets industriels récupérés, avec pour objectif leur réintégration dans le tissu économique national afin de stimuler la production, l’emploi et la souveraineté industrielle.

Implantée dans la commune de Khemisti, au niveau de la zone de Sidi Mansour, cette nouvelle unité industrielle représente un investissement stratégique destiné à répondre aux besoins du marché national en composants plastiques pour le secteur automobile. Elle vise notamment à renforcer les capacités locales de production, à augmenter le taux d’intégration nationale et à réduire la dépendance aux importations.

Le projet devrait également soutenir les chaînes de valeur industrielles liées à la construction automobile, tout en favorisant le développement du savoir-faire national à travers la maîtrise progressive des technologies de fabrication.

Au-delà de son impact économique, cette infrastructure devrait générer de nombreuses opportunités d’emploi directes et indirectes pour les jeunes de la région, notamment dans les métiers de l’ingénierie, de la maintenance industrielle, de la production et de la logistique.

Lors de sa visite, le Premier ministre a pris connaissance des différentes étapes du processus de production ainsi que des capacités techniques de l’usine. Il a également visité l’espace d’exposition des produits fabriqués, où plusieurs modèles de pièces et accessoires ont été présentés.

Sifi Ghrieb a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement des pouvoirs publics à soutenir l’investissement productif et à encourager le développement d’une industrie nationale compétitive, moderne et diversifiée.

La visite a également été marquée par la signature de plusieurs accords portant sur le développement de l’industrie des composants automobiles, le renforcement des partenariats industriels, le transfert de technologie et l’amélioration des taux d’intégration locale.

Le Premier ministre était accompagné du ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, du ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, ainsi que de plusieurs opérateurs économiques.