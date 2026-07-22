Automobile : Une équipe algérienne décroche le prix « Allan Staniforth » au concours international Formula Student UK

L’équipe algérienne « ENP Racing Team » a remporté le prestigieux prix « Allan Staniforth », récompensant la meilleure nouvelle équipe participante au concours « Formula Student UK », une compétition internationale dédiée à l’ingénierie et à la conception automobile au Royaume-Uni.

Cette distinction vient saluer la performance des étudiants algériens, qui ont réussi à se démarquer parmi les équipes participant pour la première fois à cette compétition de haut niveau. L’équipe a obtenu ce prix dans une catégorie regroupant sept pays nouvellement engagés dans le concours.

À cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a adressé ses félicitations aux membres de l’équipe, soulignant que leur réussite témoigne de leur capacité à représenter « l’avenir de l’Algérie nouvelle et victorieuse » et à contribuer au rayonnement du pays à travers des réalisations scientifiques et technologiques.

De son côté, Abdeldjebbar Daoudi, conseiller du ministre chargé de l’information numérique et de l’information statistique, a indiqué à l’APS que cette récompense obtenue sur le circuit de Silverstone, au Royaume-Uni, reflète « le niveau de formation des étudiants algériens et leur aptitude à rivaliser avec les meilleures équipes internationales dans le domaine de l’ingénierie automobile ».

Il a également précisé que l’évaluation des équipes participantes repose sur plusieurs critères techniques, notamment la qualité de la conception d’ingénierie, la gestion du projet, la fabrication et l’assemblage du véhicule, ainsi que les résultats des essais techniques et des épreuves de performance.

Le prix « Allan Staniforth », qui porte le nom du célèbre ingénieur britannique spécialisé dans les voitures de course, revêt une forte valeur scientifique et symbolique. Allan Staniforth a notamment contribué à la formation de nombreuses générations d’ingénieurs dans le domaine de la conception et de la fabrication des véhicules de compétition.

Cette nouvelle réussite de l’ENP Racing Team illustre le potentiel des étudiants algériens et leur capacité à porter haut les couleurs de l’université algérienne dans les grandes compétitions scientifiques et technologiques internationales.