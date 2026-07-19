Opel et AGM Holding signent un accord pour produire des moteurs en Algérie

Un protocole d’accord a été signé vendredi à Berlin entre Opel Automobile GmbH et AGM Holding Company SpA en vue de localiser la production de moteurs Opel en Algérie, a annoncé le groupe Stellantis dans un communiqué.

L’accord a été signé par le directeur exécutif d’Opel Automobile, Florian Huettl, et le directeur général d’AGM Holding Company SpA, Mohamed Fawzi El Kabir, en marge du Forum économique algéro-allemand organisé à Berlin lors de la visite officielle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Allemagne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une usine automobile intégrée en Algérie et repose sur une approche dite « du local au local ». Il vise à renforcer durablement la présence d’Opel sur le marché algérien tout en contribuant au développement de l’industrie automobile nationale.

Selon Florian Huettl, le marché algérien représente un potentiel important pour Opel. La signature de cet accord constitue ainsi une étape stratégique dans l’expansion internationale de la marque au-delà du marché européen.

Le responsable a également souligné l’ambition d’Opel de rendre son expertise allemande en matière d’ingénierie et ses solutions de mobilité accessibles à un nombre croissant de clients à travers le monde. Le partenariat avec les acteurs algériens devrait contribuer à la création de valeur à long terme et au développement de capacités locales de production.

Le projet devrait également participer à la consolidation de l’écosystème automobile algérien et à la création de nouvelles capacités industrielles dans le pays.

À l’occasion de la visite du président Tebboune en Allemagne, Opel a par ailleurs hissé le drapeau algérien sur la façade de son siège ainsi que dans son usine, en signe de considération pour cette visite et de l’importance accordée au partenariat avec l’Algérie.