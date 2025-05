Autoroute Est-Ouest : l’itinérance mobile désormais dédiée aux appels d’urgence

Cette première phase du dispositif permet désormais aux usagers d’émettre des appels vers les numéros d’urgence, même en l’absence de couverture de leur opérateur mobile, en utilisant automatiquement le réseau disponible d’un autre opérateur. Réalisée en coordination avec l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) et les opérateurs de téléphonie mobile, […]

Réalisée en coordination avec l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) et les opérateurs de téléphonie mobile, cette initiative marque une première dans l’histoire de la téléphonie mobile en Algérie. Elle vise à assurer une continuité de service pour les communications d’urgence sur l’un des axes routiers les plus stratégiques du pays.

Le ministère précise que ce système sera progressivement étendu à l’ensemble du réseau routier national, afin de renforcer la sécurité des usagers sur tout le territoire.

Ce service concerne les numéros d’urgence suivants :

Gendarmerie nationale : 1055

Sûreté nationale : 1548 et 17

Protection civile : 1021 et 14

Direction générale des forêts : 1070

En facilitant l’accès rapide aux secours, cette mesure contribuera à la sauvegarde des vies humaines et à l’amélioration de la sécurité routière à l’échelle nationale.