Bouakiz Auto : DFSK trouve une place de choix à Tizi Ouzou

La présence grandissante de la marque DFSK sur le marché automobile algérien est renforcée par des partenaires tels que Bouakiz Auto, solidement établi dans la wilaya de Tizi Ouzou, sur la route nationale N12 à Oued Aissi, en face de la gare ferroviaire.

L’inauguration récente du distributeur Bouakiz Auto a marqué l’établissement d’un showroom complet et d’une structure dédiée au service après-vente. Pour présenter la gamme récemment introduite en Algérie, Bouakiz Auto a organisé avec succès une journée portes ouvertes, mettant en avant les nombreux services proposés aux clients de la marque chinoise.



Au-delà de la vente de véhicules, Bouakiz Auto a mis en place un service après-vente complet, comprenant un atelier de mécanique, de réparation, de carrosserie et peinture, ainsi qu’un magasin de pièces de rechange.

Une offre spéciale accompagne cette nouvelle implantation, avec une année d’assurance offerte pour toute commande de véhicules enregistrée entre le 20 janvier et le 1er février.

Découvrez ci-dessous les prix et la liste des modèles DFSK disponibles chez Bouakiz Auto :



* Mini truck K10 simple cabine : 1 620 000 Dinars TTC

* Mini truck K10 double cabine : 1 900 000 Dinars TTC

* Mini truck C31 simple cabine : 1 920 000 Dinars TTC

* Mini truck C32 double cabine : 2 170 000 Dinars TTC

* Mini truck C35 van : 2 120 000 Dinars TTC

* Pick Up P02S : 3 920 000 Dinars TTC

* Minibus C37 6- 09 places : 2 370 000 Dinars TTC

* Minibus K07S – 07 places : 2 000 000 Dinars TTC

* Mini Truck K01S Frigo : 2 170 000 Dinars TTC

* Mini Truck Van K05S : 1 870 000 Dinars TTC



* Glory 500 : 2 880 000 Dinars TTC

* Glory 560 : 2 990 000 Dinars TTC

* Glory 580 : 3 090 000 Dinars TTC

* Glory 600 : 3 750 000 Dinars TTC

* IX5 : 3 680 000 Dinars TTC



Par ailleurs, Bouakiz Auto propose en option sur certains de ses modèles, la peinture métallisée à 10 000 DA de plus et la climatisation pour 30 000 DA.