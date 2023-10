Citroën lève le voile sur sa nouvelle ë-C3 avec un prix abordable

Le constructeur français lève le voile sur sa nouvelle ë-C3, une voiture 100 % électrique qui sera proposée à moins de 25 000 euros. Elle sera disponible dès 2024.

La marque aux chevrons vient de lever le voile sur la toute nouvelle ë-C3 100 % électrique. Il s’agit de la quatrième génération de la citadine du constructeur qui aura comme but de redorer le blason de la marque en perte de vitesses ces dernières années.

L’atout majeur de cette nouvelle ë-C3 est son tarif abordable qui est inférieur à 25 000 euros, sans le bonus écologique. Trois versions de ce modèle seront proposées : You, Plus et Max. Les prix des gammes supérieurs ne sont pas encore dévoilés mais ne devraient pas dépasser les 30 000 euros.

Avec ce prix, Citroën compte frapper un grand coup sur le marché des citadines électriques, notamment avec la concurrence française qui s’affiche à des prix plus élevés : la Renault Zoé E-Tech (35 100 euros), la Renault Mégane E-Tech (38 000 euros), la Peugeot e-208 (34 800 euros). Malgré ce tarif abordable, Citroën a tout de même essayé de garder le confort du véhicule, véritable ADN de la marque.