Dacia prévoirait une version électrique pour la nouvelle génération de la Sandero

Le patron de la marque Dacia, Denis le Vot, a déclaré que la future génération de la Dacia Sandero disposerait d’une version 100 % électrique à côté des versions thermiques.

Dacia, marque à vocation low-cost du groupe Renault, se distingue de plus en plus par sa modernité et ses technologies intégrées, comme en témoigne l’actuelle génération de la Sandero qui dispose de beaucoup plus de technologies que les versions précédentes.

La future et nouvelle génération de la Sandero devrait arriver à l’horizon 2027-2028, une nouvelle génération qui devrait grandement s’améliorer, avec notamment une probable version 100 % électrique qui serait de la partie. Elle deviendrait le deuxième modèle 100 % électrique de la marque après la Dacia Spring.

L’enjeu de cette arrivée est majeur, puisque la Dacia Sandero est le best-seller par excellence de la marque, avec 235 839 modèles écoulés en 2023 conjointement avec la variante Stepway.