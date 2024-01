Des changements à venir : Immatriculation définitive des véhicules dès l’achat chez le concessionnaire

Les autorités publiques prévoient de simplifier considérablement la procédure d’obtention des cartes grises pour les nouveaux propriétaires de véhicules. À l’avenir, ces derniers pourraient repartir du concessionnaire automobile avec une immatriculation définitive, une initiative louable compte tenu des difficultés rencontrées lors de la constitution des dossiers.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des nouvelles règles visant à faciliter le processus de vente automobile, principalement en ce qui concerne l’immatriculation des véhicules. L’objectif est de simplifier les formalités administratives pour la délivrance des cartes grises, afin de fluidifier cette procédure.

L’objectif des pouvoirs publics est d’éliminer l’immatriculation provisoire ainsi que la carte jaune en permettant l’obtention d’une immatriculation définitive dès l’acquisition du véhicule chez le concessionnaire. Une plateforme dédiée à ce service sera mise en place pour les professionnels de l’automobile.

Actuellement, la récupération des cartes jaunes s’avère complexe pour les concessionnaires, car elle dépend de la disponibilité du procès-verbal des mines et du paiement intégral du prix du véhicule. Cette nouvelle démarche vise à alléger le processus de délivrance des documents du véhicule, offrant ainsi plus de confort aux concessionnaires et à leurs clients.