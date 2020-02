DS dévoile sa nouvelle berline premium

La marque premium du groupe PSA, vient de présenter comme attendu sa nouvelle berline tricorps qui portera le nom de DS9 et qui sera présentée au public au salon de Genève, prévu du 05 au 15 mars prochain.

Elle sera sans aucun doute l’une des attractions du prochain salon de Genève qui ouvrira ses portes du 05 au 15 mars 2020. On parle évidemment de la très attendue nouvelle grande berline premium du constructeur français DS9 dont la levée de voile vient d’être faite.

La nouvelle berline tricops de DS mesure 4,93 m de long, 1,85 m de large et un grand empattement de 2,90 m. Elle est érigée sur la même plateforme que la Peugeot 508 à savoir EMP2 du groupe PSA et repose sur d’imposantes roues de 69 cm de diamètre le tout dans une allure à pavillon plongeant et silhouette coupé.

Esthétiquement, à l’avant la DS9 se distingue par sa grande calandre « DS Wings », chère au constructeur premium, des poignées de porte affleurantes et un pavillon biton noir. L’arrière de la grande berline dispose quant à lui de feux effilés profitant d’un dessin intérieur en écailles. Elle rend hommage aussi à d’anciens modèles de la marque comme la présence d’une baguette chromée se prolongeant en sabres latéraux.

L’habitacle de cette limousine, se veut beaucoup plus sobre. En effet, on retrouve largement le style du dernier DS7 Crossback avec notamment des sièges bracelet gainés de cuir, une montre B.R.M. au sommet de la planche de bord et une offre de personnalisation conséquente via les « Inspirations DS » (Bastille, Rivoli, Opera).

La DS9 est également équipée de plusieurs aides à la conduite, ou le constructeur premium a misé sur du classique, avec notamment la suspension pilotée « DS Active Scan Suspension », la conduite semi-autonome de niveau 2 « DS Drive Assist », l’aide au stationnement « DS Park Pilot » ou encore le dispositif de vision nocturne « DS Night Vision ».

Sous le capot, la nouvelle DS9 sera proposée à son lancement avec une motorisation hybride rechargeable « E-Tense ». Cette motorisation est composée d’un bloc quatre cylindres essence 1.6L PureTech de 180 ch et un bloc électrique de 110 ch intégré à la boîte de vitesses automatique à huit rapports EAT8. La puissance cumulée développée est de 225 ch. Par la suite, deux autres motorisations « E-Tense » seront proposées à savoir : un bloc de 250 ch et un autre de 360 ch. La batterie quant à elle est d’une capacité de 11,9 kWh pour une autonomie 100 % électrique pouvant atteindre 50 km.

Enfin, la nouvelle DS9 fera son premier bain de foule à l’ouverture du salon de Genève pour une commercialisation prévue au deuxième semestre de l’année 2020.