Etats-Unis : Google permet désormais de trouver la voiture à acheter facilement

Google donne accès aux concessionnaires automobiles aux Etats-Unis, d’intégrer leur parc de voitures dans leur fiche d’établissement via leur espace Google. Autrement dit, les utilisateurs de Search, Maps et Shopping pourront trouver un véhicule qui leur convient dans une zone géographique précise, et pourront même filtrer par couleur, année ou même motorisation.

Google élargit ses services Search, Maps et Shopping, en proposant désormais aux utilisateurs de trouver une voiture neuve, ou d’occasion. C’est en effet, l’agence marketing américaine SearchLab, qui explique que Google permet désormais aux concessionnaires automobiles d’intégrer leur stock de véhicules, dans leur fiche d’établissement. La seule condition à cela, est que le véhicule dispose d’un VIN, un code attribué à chaque véhicule aux Etats-Unis depuis 1954.

Ainsi, une fois que le concessionnaire entre son parc de véhicules à l’aide de ces VIN dans sa fiche d’établissement, l’utilisateur peut trouver la voiture qu’il souhaite, et filtrer les résultats par couleur, option, année, par tranche tarifaire, et même par localisation. Il sera ainsi plus pratique pour un acheteur, de cibler directement ce qu’il souhaite trouver comme véhicule de chez lui.