Fiat 500X : sa remplaçante s’appellera Fiat 600

Le constructeur italien lancera dans les prochains mois, la nouvelle génération de sa Fiat 500X. Elle sera baptisée Fiat 600, et aura plusieurs caractéristiques techniques en commun avec la Jeep Avenger, avec plus de possibilités de motorisations.

Fiat lancera cette année la nouvelle génération de la Fiat 500X qui sera rebaptisée pour l’occasion Fiat 600. Cette dernière adoptera toujours une carrosserie de petit SUV, très compact et qui reprendra les caractéristiques techniques de la Jeep Avenger, mais proposera également des motorisations thermiques pour rester compétitive.

La Fiat 600 devrait adopter le style moderne du constructeur, plus rond et lisse de la récente citadine électrique avec la même signature lumineuse à l’avant ainsi qu’une découpe des vitres latérales. Dans l’habitacle, on retrouvera probablement le grand compteur rond derrière le volant à deux branches et l’écran flottant de 10,25 pouces en position horizontale au centre de la planche de bord. Affaire à suivre.