Freedom of Mobility Forum : débat sur l’avenir de la mobilité

Le 3 avril 2024 marquera la tenue du deuxième débat annuel en direct du « Forum sur la Liberté de la Mobilité », abordant le thème crucial : « Comment la planète répondra-t-elle aux besoins de mobilité de 8 milliards d’habitants ? ». Conçu par Stellantis, cet événement sera ouvert au public ,offrant ainsi une plateforme pour une variété de points de vue.

Le « Forum sur la Liberté de la Mobilité » repose sur quatre principes fondamentaux : une perspective mondiale complète, des données factuelles, un débat transparent ouvert au public, et un engagement sincère, respectueux et collaboratif. Les experts internationaux qui participeront à ce débat apporteront des perspectives diverses, comme en témoignent leurs premières réflexions :

* Société civile : Majora Carter (États-Unis), Urban revitalization strategist, real estate developer, author and award-winning broadcaster



« Le « Freedom of Mobility Forum » parle de la qualité de vie, de la capacité à vous déplacer comme vous le souhaitez, mais aussi de ne pas vous déplacer, si vous en avez envie. »



* Technologie et Intelligence Artificielle : Manal Jalloul (Liban), Co-founder and Chief Executive Officer of AI Lab, Certified Instructor and University Ambassador at NVIDIA Deep Learning Institute



« La réponse est dans l’utilisation de la puissance de la technologie et de l’intelligence artificielle. L’IA peut réellement créer des plateformes de service MaaS (Mobility as a Service) efficaces, plus sûres et accessibles à tous. »



* Environnement : Roberto Schaeffer (Brésil), Professor of Energy Economics at the Federal University of Rio de Janeiro, IPCC contributor

« Il est indispensable d’agir rapidement pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 : nous devons adapter les infrastructures et les technologies existantes avant d’explorer de nouvelles solutions. »



* Économie : Matthias Schmelzer (Allemagne), Economic historian, social theorist and climate activist



« Nous devons faire mieux avec moins et évoluer vers des solutions de mobilité collectives. L’avenir n’est pas dans la voiture. Il est dans les trains, trams et bus, propres, fiables et abordables. »



* Monde de l’entreprise : Carlos Tavares (Portugal), CEO, Stellantis ; Co-chair of the Freedom of Mobility Forum Advisory Board



« La planète se réchauffe, et nous l’avons reçue en prêt des générations futures. L’heure n’est pas au statu quo. Je ne veux pas que mes petits-enfants aient à choisir entre enrayer l’aggravation du changement climatique et leur liberté de mouvement ! Les fournisseurs de mobilité doivent changer la donne. »

Cecilia R. Edwards, associée chez Wavestone, le cabinet de conseil qui assure le rôle de tierce partie indépendante, sera à nouveau cette année la facilitatrice du débat. Elle animera l’échange ouvert entre les panélistes et les étudiants de trois universités. Le public de l’événement aura également la possibilité d’interagir directement avec les débateurs tout au long du débat grâce à trois sessions de questions-réponses dédiées.

De plus amples détails sur le débat en ligne, qui durera deux heures, seront annoncés ultérieurement.

Inscrivez-vous au débat live en ligne ici : https://www.freedomofmobilityforum.org/en/2024-event

Pour suivre le Forum, rendez-vous sur www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us.