Higer et Daewoo assembleront des bus en Algérie dès 2025

Le secteur du transport terrestre en Algérie, confronté à un parc vieillissant et à un besoin urgent de nouveaux véhicules, bénéficiera de l’installation prochaine de deux constructeurs mondiaux de bus : Daewoo (Corée du Sud) et Higer (Chine).

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé que Daewoo lancera son unité d’assemblage à Chlef dès avril ou mai 2025, tandis que Higer reprendra son usine à Sétif, fermée après l’incarcération de son ancien partenaire local en 2019.

Face à une demande croissante en bus universitaires et de transport public, et avec la SNVI incapable d’y répondre seule, ces nouvelles installations devraient apporter une solution durable et moderniser le parc de transport en Algérie.