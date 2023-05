Honda annonce le lancement de trois nouveaux modèles

Le constructeur japonais frappe un gros coup en annonçant trois nouveautés qui seront lancées cette année. Il s’agit de la nouvelle génération Honda CR-V, du Honda ZR-V et d’un dernier ressemblant au Honda HR-V.

Honda, habituellement adopte un rythme d’un ou deux modèles par an, mais désormais le constructeur japonais frappe un gros coup en annonçant trois nouveaux d’un coup. On retrouve la nouvelle génération du SUV CR-V, qui adopte un look modernisé, et proposé en version hybride. On retrouve également le nouveau système inauguré sur la nouvelle Civic, et un nouveau système hybride plug-in, qui annonce une autonomie électrique de 84 km. Dans les deux cas, la puissance cumulée est de 184 ch.

Sous le Honda CR-V, et au-dessus du compact HR-V, on retrouve le lancement du SUV ZR-V. Ce dernier se présente comme un crossover avec des airs de coupé. Long de 4,57 m, ce véhicule reçoit la même mécanique hybride que le CR-V, avec des sensations de conduite annoncées proches de celles d’une berline en accord avec le look dynamique du modèle.

Le dernier lancement, est le modèle baptisé Honda e:Ny1, qui vu la ressemblance, serait simplement le HR-V électrique. Ce dernier repose en effet, sur une plateforme dédiée à l’électrique, et dispose d’un moteur de 204 ch et 310 Nm de couple. Il dispose également d’une batterie de 68,8 kWh annonçant 418 km d’autonomie.