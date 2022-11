Honda et Sony vont intégrer des Playstation 5 dans les voitures de leur partenariat

Après l’annonce de leur partenariat en début d’année 2022, le géant Sony et le constructeur Honda vont produire des véhicules électriques dès 2025, des véhicules qui seront équipé de la plateforme de la Playstation 5.

Le partenariat signé entre le géant mondial des jeux vidéo Sony, et le constructeur automobile Honda, devrait aboutir à la production de véhicules 100 % électriques « à haute valeur ajoutée ». Ces véhicules seront conçus et fabriqués par Honda, tandis que Sony s’occupera de la partie plateforme de services et de contenus de divertissement.

Dans cet optique, Sony souhaite marquer le coup dès le premier véhicule, en concevant toute la partie divertissement des véhicules à partir de la plateforme Playstation 5. Les véhicules développés par ce partenariat profiteront ainsi d’un concentré de technologie jusqu’ici inédit dans une voiture.