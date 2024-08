Huawei dévoile sa nouvelle berline Stelato S9

Huawei lève le voile sur sa nouvelle voiture Stelato S9. Il s’agit d’une grande berline électrique haut de gamme, qui ira concurrencer les références du segment que ça soit dans le confort, la technologie ou encore les performances.

Grand acteur dans le monde des smartphones et des technologies de communication, le géant chinois Huawei s’est aventuré dans d’autres secteurs notamment l’automobile, ou la marque souhaite se faire une place avec des véhicules connectés et autonomes. La dernière en date est la Stelato S9, une berline électrique développée avec le constructeur BAIC, et compte concurrencer les références du secteur comme BMW i7 Et Mercedes EQS.

La Huawei Stelato S9 adopte un design statutaire, imposant avec des grandes dimensions lui procurant une présence notable sur la route soit : 5,16 m de long, 1,98 de large et 1,48 de haut. L’habitacle de la grande berline incarne le luxe et la technologie selon Huawei avec notamment un toit panoramique photosensible, des caméras remplaçant les rétroviseurs traditionnels, un tableau de bord digital de 12,3 pouces et un écran tactile central de 15,6 pouces fonctionnant avec le système maison du fabricant HarmonyOS.

Les occupants arrière ne seront pas en reste, avec un accoudoir central qui se termine par un écran de 13,2 pouces pour permettre aux deux passagers de régler la climatisation, la sono ou encore de commander l’écran de 32 pouces intégré dans le plafond. Les occupants du deuxième rang voyagent en première classes avec des sièges « zéro gravité » conçus pour offrir un confort inégalé avec des fonctions de massage, de chauffage et de ventilation et des réglages électriques dans toutes les directions. Seul petit bémol, le volume de coffre qui est de 378 litres seulement.

Sous le capot, la Huawei Stelato S9 sera proposée avec trois configurations : deux propulsions à un moteur et une quatre roues motrices à deux moteurs. Dans le premier cas, la puissance est de 227 kW/304 ch et est alimentée soit par une batterie LFP de 79,9 kW pour une autonomie de 665 km, soit par une batterie NMW d’une capacité de 97,6 kWh pour un rayon d’action de 721 km. Avec deux moteurs la puissance est de 524 ch et est associé seulement à la grande batterie pour une autonomie de 672 km.