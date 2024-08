Stellantis : Rappel urgent des Citroën C3 et DS3 en Algérie

Dans le cadre d’une campagne de rappel concernant les modèles Citroën C3 et DS3 fabriqués entre 2009 et 2019, Stellantis demande à ses clients d’arrêter immédiatement de conduire ces véhicules et de contacter le numéro dédié, 021 99 50 50, pour prendre rendez-vous. Le remplacement gratuit des airbags sera effectué chez l’un de nos réparateurs agréés, qui ont déjà été approvisionnés avec un stock suffisant pour procéder rapidement aux remplacements nécessaires.