Hyundai dévoile la i20 N

Se basant sur le succès de la Hyundai i30 N décrochant le titre de championne du monde des Rallyes en 2019, le constructeur coréen lance la version sportive radicale N de sa citadine polyvalente i20.

Après une version sportive N Line, le constructeur coréen dévoile la toute nouvelle Hyundai i20 N. Cette dernière est fortement inspirée de la i30 N Championne du Monde des Rallyes en 2019 et adopte au menu un look sportif, un châssis aiguisé et un bloc moteur dépassant les 200 ch.

La citadine polyvalente coréenne adopte une véritable sportivité dans cette version N avec dans le visuel notamment une suspension abaissée de 10 mm, un bouclier plus ajouré, un aileron au sommet de la lunette arrière ou encore des jupes latérales sans oublier la sortie d’échappement largement dimensionnée ainsi que des jantes 18 pouces spécifiques. En plus de l’aspect esthétique ces accessoires lui procurent une vraie utilité aérodynamique.

L’habitacle de la i20 N, se distingue quant à lui des autres versions, par des sièges sport à appuie-tête intégré, le volant et le pommeau de vitesse N ou le pédalier métallique. Le tableau de bord propose une zone rouge variable à LED en combinaison de l’indicateur de changement de vitesse.

Sous le capot de cette version, on retrouve le bloc 4 cylindres 1.6 turbo de 204 ch et 275 Nm. La puissance est envoyée aux roues avant via la boite manuelle à 6 vitesses, revue et renforcée, qui peut recevoir le concours d’un différentiel mécanique à glissement limité « m-LSD » en option pour optimiser la motricité et l’agilité dans les virages. Enfin, la nouvelle i20 N devrait arriver en concessions au printemps 2021.