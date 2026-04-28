Chery relance son projet d’usine automobile en Algérie

Le constructeur chinois Chery réaffirme sa volonté de lancer prochainement la production de véhicules en Algérie

Lors du Salon automobile de Pékin 2026, ses dirigeants ont souligné l’importance du marché algérien et du continent africain pour leur stratégie. L’entreprise indique travailler activement à la production locale des modèles Tiggo et à la mise en place d’un réseau de distribution.



Chery précise que l’usine est en cours de préparation et que les démarches administratives se poursuivent, avec un démarrage annoncé «prochainement». Toutefois, des déclarations similaires avaient déjà été faites l’année précédente sans concrétisation immédiate.