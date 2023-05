Importation automobile : uniquement trois agréments ont été attribués à ce jour !

Le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, a informé, lundi dans un communiqué, qu’il est le seul habilité à communiquer sur les nouveautés concernant l’attribution des agréments de concessionnaires de véhicules, assurant que 3 agréments ont été attribués à ce jour.

Le ministère a ainsi indiqué que « la commission installée par voie réglementaire auprès de ses services, chargée de suivre le dossier d’attribution des agréments pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules de tourisme et utilitaires, conformément aux dispositions réglementaires, poursuit ses travaux, siège régulièrement et traite toutes les demandes qui lui sont parvenues ».

A cet effet, en tant que « seule institution en charge du dossier », le ministère de l’Industrie et de la production pharmaceutique rappelle qu’il est « le seul habilité à communiquer sur toute évolution de l’attribution des agréments de concessionnaires de véhicules de tourismes et utilitaires qui sont jusqu’à ce jour au nombre de trois : Fiat, JAC et Opel ».

Ainsi « toutes autres informations pouvant être relayées dans des articles de presses et réseaux sociaux demeurent infondées », souligne le ministère.