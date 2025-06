Importation de voitures : la Douane algérienne met fin à la confusion sur les « ports secs »

La Direction générale des douanes algériennes a clarifié les procédures d’importation de voitures, en réponse à des informations erronées publiées par Echourouk.

La douane rappelle que les « ports secs » n’existent plus depuis leur fermeture en 2021 et ne sont plus utilisés pour le déchargement des véhicules importés.

Désormais, les voitures doivent être déchargées dans des zones sous contrôle douanier, comme les entrepôts publics ou les zones de stockage temporaires.



Cette réforme vise à désengorger les ports maritimes, accélérer les procédures de dédouanement et réduire les coûts pour les importateurs. Elle permet un traitement plus rapide et efficace des véhicules, tout en simplifiant les formalités douanières.