Stellantis envisage de produire un modèle Alfa Romeo en Algérie

Le groupe Stellantis, déjà bien implanté en Algérie via la production de plusieurs modèles Fiat sur le site d’Oran, étudie la possibilité d’y assembler une Alfa Romeo. Ce site, en pleine expansion, prévoit de passer de 17 000 véhicules produits en 2024 à 90 000 en 2026, grâce à des partenariats locaux.

Le modèle pressenti, selon le quotidien économique Milano Finanza, serait l’Alfa Romeo Junior, une citadine compacte actuellement produite en Pologne, qui pourrait être adaptée au site d’Oran malgré une plateforme différente.

Cette stratégie permettrait à Stellantis de contourner les restrictions sur les importations en Algérie, où la production locale est favorisée. Produire une Alfa Romeo sur place renforcerait la présence du groupe sur un marché à fort potentiel, tout en valorisant une marque premium. Le projet reste toutefois à l’étude et aucune décision officielle n’a encore été prise.

Il convient de rappeler que la marque Fiat assemble déjà en Algérie la Fiat 500, le Doblo (Van et utilitaire), et produira prochainement la Grande Panda.