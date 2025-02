Industrie automobile : Vers la création d’un réseau national des fabricants de pièces détachées en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a annoncé, mardi depuis Boumerdès, la mise en place prochaine d’un réseau national regroupant les fabricants de pièces détachées pour véhicules. Cette initiative, une première à l’échelle nationale, vise à structurer et dynamiser cette filière stratégique.

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a précisé que des réunions sont actuellement en cours au sein de son département pour finaliser ce projet. « La création de ce réseau national renforcera l’industrie des pièces détachées et ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement du secteur automobile en Algérie », a-t-il souligné.

Soutien à l’industrie automobile et aux unités de production

En inaugurant une unité de fabrication de freins automobiles à Larbaâtache, le ministre a salué la volonté des industriels locaux d’investir le domaine des équipements et pièces automobiles. « Ce type d’initiatives est essentiel pour soutenir le développement d’une industrie automobile nationale intégrée », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Ghrieb s’est rendu sur le chantier de la raffinerie de sucre de Larbaâtache, récemment récupérée par l’État et rattachée au groupe public Madar. Il a affirmé que ce projet, qualifié de « vital et prometteur », sera bientôt opérationnel. Dotée d’une capacité de production de 2 000 tonnes/jour et de sept unités de production, cette raffinerie générera 1 200 emplois et contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire du pays.

Soutien aux investisseurs et développement industriel

Au cours de sa visite, le ministre a également distribué des autorisations d’exploitation à plusieurs investisseurs lors d’une cérémonie au siège de la wilaya. Il a ensuite inspecté différentes unités industrielles, dont une usine de production de jus à Khemis El-Khechna, une unité de recyclage des déchets industriels, ainsi qu’une unité de fabrication de matériaux isolants à Larbaâtache.

Enfin, à Bordj Menaïel, M. Ghrieb a visité la filiale Orfée du groupe BCR, spécialisée dans la fabrication de boulonnerie, coutellerie, robinetterie et articles de cuisine, réaffirmant ainsi l’engagement de son ministère à soutenir l’industrialisation et l’essor économique du pays.