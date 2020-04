Industrie militaire: livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz

Un total de 446 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie ont été livrés, lundi à Alger, au profit de la Direction centrale du matériel, du ministère de la Défense nationale (MDN), de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et d’organismes et entreprises publiques et privées.

Ces véhicules ont été fabriqués au niveau des unités de la Société algérienne pour la production de poids-lourds de marque Mercedes Benz (SAPPL-MB) relevant du MDN, sise à Rouiba.

Il s’agit de 312 camions militaires tactiques multifonctions au profit de la Direction centrale du matériel du MDN, 4 camions antiémeute au profit de la DGSN et 3 camions de l’Etablissement central de construction (ECC) relevant du MDN, selon les chiffres avancés par Hamoud Tazrouti, Directeur général de Algerian Motors services –Mercedes Benz ( AMS- MB) spécialisée dans les services vente et après-vente des véhicules d’industrie militaire de cette marque allemande.



La livraison a porté également sur 60 camions au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), 50 camions pour le Groupe de transport des marchandises et de logistique (Logitrans), 7 camions pour l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), 5 camions pour l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR), 3 camions pour Cosider Canalisations, un (01) camion pour la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de Constantine ainsi qu’un (01) camion pour une entreprise privée , selon la même source.

Cette livraison, qui intervient en dépit de la conjoncture difficile que traverse le pays du fait de la propagation de la pandémie Covid-19, confirme l’attachement des entreprises de l’industrie militaire nationale à respecter leurs engagements à l’égard de leurs clients, parmi les institutions sécuritaires et entreprises publiques et privées, a déclaré M. Tazrouti à l’occasion de la cérémonie de signature des protocoles de livraison avec les représentants des organismes et entreprises concernées.



Dans ce sens, il a fait état de la mise à niveau en cours des filiales régionales de la société AMS-MB Spa évoquant la sélection de concessionnaires à travers tout le territoire nationale, et ce, dans le but de renforcer la couverture des besoins du marché national.

Pour sa part, le président du Conseil d’administration de la société algérienne de développement de véhicules Mercedes Benz (SAFAV/MB), le général Smaïl Krikrou,a mis en avant « l’intérêt particulier » qu’accorde le Haut Commandement à ces industries, appelées à davantage d’efforts pour développer et diversifier le produit, en vue de satisfaire tous les besoins et toutes les exigences de l’institution militaire et du marché national, en général.

Le représentant de la Direction centrale du matériel au MDN, le colonel Redaoui Touhami a précisé, de son côté, que la réception de ce nouveau lot de matériel moderne, s’inscrivait dans le cadre de « la modernisation des forces de l’Armée nationale populaire (ANP) pour lui permettre de s’acquitter de ses missions constitutionnelles, d’être en disponibilité opérationnelle durable face à toutes éventuelles menaces afin de relever les différents défis sécuritaires et soutenir les citoyens dans les situations de crises et catastrophes naturelles ».

