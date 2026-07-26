IRIS Tyres met en garde contre les faux sites de vente de pneus en Algérie

IRIS Tyres a alerté les consommateurs sur l’existence de faux sites Internet se présentant comme des revendeurs officiels de ses pneus en Algérie. La marque précise qu’elle ne commercialise aucun de ses produits en ligne et n’a jamais proposé de vente sur Internet.

Le fabricant invite les clients à faire preuve de vigilance et rappelle que ses pneus sont exclusivement distribués à travers son réseau officiel de points de vente agréés. Il recommande ainsi d’éviter les offres trouvées sur des sites non autorisés afin de garantir l’authenticité des produits.