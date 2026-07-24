MAN relance l’assemblage de ses camions et bus en Algérie

Le constructeur allemand MAN Truck & Bus a officiellement repris l’assemblage de ses camions et autobus en Algérie, sur son site de Blida, en partenariat avec Maghreb Truck Company (MTC), son partenaire historique depuis 2003.

L’usine, dotée d’une capacité de production pouvant atteindre huit véhicules par jour, assemble actuellement des modèles MAN TGS destinés principalement au transport longue distance. À moyen terme, le groupe vise une production d’environ 1 500 véhicules par an pour répondre à la demande du marché algérien.

Cette relance s’accompagne d’investissements dans les infrastructures, les procédés de fabrication et la formation des équipes locales, afin de garantir des standards de qualité internationaux. Avec près de 250 employés en Algérie et un réseau de centres de services à Oran, Sétif et Laghouat, MAN entend renforcer sa présence sur le marché national et soutenir le développement de l’industrie locale des véhicules utilitaires.