Jeep développe la conduite autonome en tout-terrain

Le constructeur américain Jeep, spécialiste de véhicules 4×4, développe un nouveau système de conduite autonome adapté au tout-terrain.

Jeep vient de publier vidéo qui a directement fait le buzz, ou on découvre des Grand Cherokee 4xe évoluant sur des parcours tout terrain, sans conducteur derrière le volant. Le géant américain travaille donc sur un système de conduite autonome adapté aux circuits hors bitumes.

Le développement de cette technologie vise selon le PDG de la marque Christian Meunier à permettre à un plus grand nombre de clients de profiter des capacités de leur Jeep, précisant que : « Ces caractéristiques et cette technologie auront des applications réelles sur et hors-piste, dans un large éventail de conditions de conduite ». Affaire à suivre.