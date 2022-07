Kia lève le voile sur la XCeed restylée

Le constructeur coréen lève le voile sur le restylage de son SUV Kia XCeed, avec désormais l’arrivée d’une nouvelle version haut de gamme : GT-Line avec un moteur de 204 ch.

Kia dévoile le restylage de son SUV inspiré de sa berline Ceed lancé il y’a trois ans. Le XCeed adopte une calandre redessinée, de nouveaux boucliers avant logeant des prises d’air verticales et des phares LED retouchés. L’arrière a également droit à des retouches au niveau des feux et bouclier. Le SUV repose également sur de nouvelles jantes de 16 à 18 pouces, et offre une nouvelle palette de 12 coloris. L’habitacle n’adopte pas de grands changements si ce n’est la présence d’une application Sports donnant les résultats en direct d’événements sportifs.

Sous le capot, on retrouve toujours les mêmes offres avec le 1.0 T-GDi essence de 120 ch, le Diesel microhybride MHEV 1.6 l de 136 ch, la solution PHEV à 140 ch, le 1.5 T-GDi essence à 160 ch et le 1.6 l T-GDi de 204 ch. La grande nouveauté de ce restylage réside dans l’arrivée d’une nouvelle finition GT-Line avec le 1.6 l T-GDi de 204 ch.

Cette version sportive adopte ainsi une allure différente avec la présence d’une prise d’air inférieure et de rideaux d’air en finition chromée foncée. Les feux arrière sont constitués de LED hexagonales. On retrouve également sous le bouclier, un diffuseur, et est équipée de jantes en alliage de 18 pouces spécifiques.