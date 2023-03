Kia Motors Algérie : réaménagement des horaires d’ouverture des structures après-vente

A l’occasion du mois sacré de Ramadhan et dans le souci de dispenser les meilleurs services, Kia Motors Algérie vient d’élargir les horaires d’ouverture de ses structures après-vente.

Kia indique que les structures concernés par le réaménagement sont :

le Quick Service situé au Caroubier et son Magasin PR ainsi que son Centre de Maintenance Véhicules & Magasin Central de PR a BAB EZZOUAR, ces derniers seront désormais ouverts comme suit :



Du dimanche au Jeudi : 09 à 17h

Samedi : 09h à 15h

Par cette action, Kia Motors Algérie démontre, sa volonté de fournir le meilleur service après-vente et ce, afin de répondre aux exigences de ses clients en leurs permettant d’effectuer les révisions et réparations mécaniques nécessaires au fonctionnement sécurisé et optimal de leurs véhicules Kia.