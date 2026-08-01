L’Algérie accélère la relance de son industrie automobile avec la réouverture des usines récupérées

Le gouvernement poursuit la relance de l’industrie automobile nationale en remettant progressivement en service les usines récupérées par l’État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Parmi les premières installations concernées figure l’ancienne usine de fabrication de plaquettes de frein de Reghaïa (ex-Tahkout), dont la reprise des activités sera officiellement lancée dans les prochains jours.

Mise en service en 2017, cette unité industrielle dispose d’une capacité de production pouvant atteindre 20 millions de plaquettes de frein par an. Elle devrait permettre de couvrir une part importante des besoins du marché national, de réduire les importations de pièces détachées et de créer plusieurs centaines d’emplois directs.

Cette relance s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à développer un véritable réseau de sous-traitance locale, afin d’approvisionner les futures usines de construction automobile en composants fabriqués en Algérie et d’augmenter le taux d’intégration nationale.

Au-delà de l’usine de Reghaïa, les autorités prévoient également la réactivation de plusieurs sites industriels, notamment les anciennes usines Kia à Batna, Hyundai à Tiaret, Sovac à Relizane et Suzuki à Saïda, ainsi que d’autres unités spécialisées dans la fabrication de composants automobiles.

Parallèlement, l’Algérie multiplie les partenariats avec des constructeurs et équipementiers internationaux. Des entreprises allemandes, asiatiques et sud-coréennes ont récemment manifesté leur intérêt pour le marché algérien, tandis qu’un projet de production locale de véhicules Opel, accompagné de la fabrication de moteurs, est également en cours de développement.

Aussi, la production nationale de pièces automobiles continue de se diversifier avec la fabrication locale de batteries, faisceaux électriques, vitrages, câbles, filtres, huiles, pneumatiques, composants plastiques et métalliques, ainsi que de plaquettes de frein. L’objectif affiché par les pouvoirs publics est de bâtir une industrie automobile fondée sur une forte intégration locale et une sous-traitance industrielle performante.