Importation de véhicules : les consulats algériens en France lancent les démarches

Les consulats algériens en France ont officiellement lancé la réception des dossiers pour l’importation de véhicules dans le cadre du changement de résidence (CCR), conformément à la loi de finances 2026.

Cette mesure concerne les ressortissants souhaitant rentrer définitivement en Algérie et permet d’importer des véhicules neufs ou de moins de cinq ans (hors diesel), sous réserve de respecter des critères techniques et de fournir un dossier administratif complet.

La mesure autorise l’importation de véhicules de tourisme (électriques, essence ou hybrides) de cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm³, ainsi que certains utilitaires et deux-roues, sous conditions. Les véhicules doivent être neufs ou âgés de moins de cinq ans.

Le dossier CCR pour l’importation d’un véhicule nécessite plusieurs documents en original et en copie. Pour un véhicule neuf, il faut notamment fournir un certificat provisoire d’immatriculation avec une adresse en Algérie, un certificat de conformité et une attestation du constructeur indiquant la date de fabrication.



Pour les véhicules d’occasion, le dossier doit inclure le certificat d’immatriculation barré, le certificat de cession, un certificat de non-gage et un contrôle technique de moins de trois mois.