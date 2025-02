Lancement d’un réseau national pour la fabrication locale de pièces de rechange automobiles

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a annoncé, samedi à Alger, la mise en place d’un réseau national de fabricants de pièces de rechange automobiles. Cette initiative vise à développer l’industrie locale et à renforcer l’intégration nationale dans le secteur automobile, selon un communiqué officiel du ministère.

L’annonce a été faite lors d’une réunion regroupant des opérateurs économiques, des associations professionnelles spécialisées en sous-traitance industrielle et en mécanique, ainsi que le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah.

Un plan national pour structurer le secteur

Dans un premier temps, les autorités procéderont à un recensement exhaustif des fabricants nationaux de pièces de rechange. L’objectif est de structurer et organiser ce réseau en tenant compte à la fois des normes techniques des pièces produites et des aspects organisationnels et réglementaires.

Ce réseau, une première en Algérie, se concentrera notamment sur l’homologation et la certification des pièces afin de garantir leur conformité aux exigences des constructeurs automobiles présents et futurs. Cette démarche s’appuiera sur des expertises nationales et internationales.

Un levier stratégique pour l’industrie automobile

Lors de son intervention, le ministre de l’Industrie a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, qui encourage le développement de la sous-traitance industrielle et l’investissement dans la fabrication de pièces détachées.

Pour accompagner cette dynamique, un « bureau vert » sera mis en place au sein du ministère de l’Industrie afin d’accélérer le traitement des projets structurants dans le domaine des pièces de rechange.

Le ministre a insisté sur le fait que le développement de ce secteur constitue un levier essentiel pour l’essor de l’industrie automobile en Algérie. Il a également invité les start-ups à s’impliquer activement dans cette initiative pour apporter des solutions innovantes et renforcer la compétitivité du marché national.