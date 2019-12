Le Groupe Ival dément toute rupture avec Iveco

Le Groupe automobile Ival a réagi aux informations véhiculées par certains organes de presse le 15 décembre dernier indiquant une rupture du contrat de partenariat avec le constructeur Italien Iveco. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

En effet, le Groupe Ival a formellement démenti ces informations qu’il qualifie de ‘’non-fondées et totalement inexactes’’. Ival dénonce aussi ‘’la malveillance cachée derrière cette rumeur’’.

Le Groupe Ival assure à ses clients et partenaires que les deux sociétés, IVAL et IVECO, continuent de travailler de concert et œuvrent pour traverser la crise qui touche le secteur de l’industrie automobile en Algérie depuis plusieurs mois.