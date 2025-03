Le Réseau NADA et Stellantis unissent leurs forces pour le projet IDMADJ : un programme d’insertion professionnelle pour jeunes mineurs vulnérables

Le programme IDMADJ d’une durée d’un an vise à accompagner et intégrer des mineurs en situation de vulnérabilité, en leur proposant une formation de qualité et un projet de vie structuré, comprenant également une éducation sociale et financière.

Un soutien engagé et durable

Le partenariat avec Stellantis Philanthropy reflète l’engagement de l’entreprise à avoir un impact positif et durable dans les pays où elle est implantée. Le programme IDMADJ repose sur un accompagnement global combinant soutien psychologique, social et insertion professionnelle, en parfaite adéquation avec la stratégie du ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels.

Déployé dans la wilaya d’Oran, ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 18 ans, leur offrant la possibilité de se former dans divers domaines tels que l’informatique, la mécanique, l’électronique et l’électricité automobile, via les centres de formation locaux.

Un apprentissage complet et structuré

Chaque week-end, les participants bénéficient de sessions d’éducation sociale et financière animées par les formateurs du Réseau NADA. Ces sessions visent à les préparer à gérer un projet de vie durable et à développer des compétences essentielles pour leur avenir professionnel.

Lancé à Oran en tant que projet pilote, IDMADJ constitue un véritable tremplin vers l’emploi pour ces jeunes.

Une approche humaine et pragmatique

« Chaque enfant mérite un avenir digne, mais de nombreux jeunes mineurs se retrouvent dans des situations précaires. Grâce à notre partenariat avec Stellantis, nous leur redonnons espoir et facilitons leur accès à des formations leur permettant d’atteindre une véritable autonomie. Cette collaboration avec la Direction de la Formation Professionnelle de la wilaya d’Oran marque une étape cruciale pour répondre aux besoins urgents de ces jeunes », a déclaré Abderrahmane Arar, Président du Réseau NADA.

L’approche du programme garantit un taux élevé de réussite grâce à un suivi individualisé qui facilite la transition vers l’emploi via des opportunités de stages et d’embauche. Une attention particulière est accordée à l’inclusion des jeunes filles dans les formations technologiques pour favoriser leur accès aux métiers d’avenir.

L’engagement philanthropique de Stellantis

En tant qu’entreprise citoyenne, Stellantis partage ses valeurs, son expertise et ses ressources à travers des initiatives philanthropiques. Convaincue que l’éducation est la clé du progrès et de l’autonomisation, Stellantis Philanthropy s’engage à créer des opportunités concrètes pour aider les jeunes à rêver grand et à construire un avenir durable.

À travers cette initiative, Stellantis met l’accent sur l’éducation comme levier de développement communautaire, en s’appuyant sur trois piliers fondamentaux : la valeur, l’attention et la technologie, pour un impact durable sur les générations futures.