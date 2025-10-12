L’usine Fiat d’Oran propulse la croissance de Stellantis en Afrique

Le constructeur prévoit d’atteindre 90 000 unités en 2026 avec un taux d’intégration locale de 35 %, marquant une étape vers une production plus complète (ferrage, peinture, etc.) et une plus grande autonomie industrielle en Algérie.

Stellantis connaît une forte progression en Afrique grâce à son usine Fiat de Tafraoui, près d’Oran, qui a produit plus de 50 000 véhicules en 2025, contre 17 000 en 2024. Cette montée en puissance, portée par l’assemblage des modèles Fiat 500 et Doblo, précède le lancement de la Grande Panda d’ici fin d’année.

Cette performance contribue à la hausse de 21 % des ventes dans la région Moyen-Orient-Afrique, dans un contexte où Stellantis cherche à diversifier ses marchés face au ralentissement européen et aux tensions commerciales avec la Chine.

L’Algérie devient ainsi un pôle stratégique du dispositif industriel maghrébin du groupe, aux côtés de l’usine de Kénitra (Maroc), qui double également sa production. Pour les autorités algériennes, ce projet constitue un test majeur pour la politique de réindustrialisation, misant sur le transfert de technologies, la création d’emplois et le développement d’une filière locale de sous-traitance afin de réduire la dépendance aux importations.