Renault Algérie / COVID-19 : les ateliers mécaniques ouverts pour les acteurs de la santé et du secteur sanitaire

Renault Algérie annonce la fermeture de ses succursales à cause de l’épidémie du Coronavirus mais reste toutefois mobilisée dans la gestion de cette crise sanitaire. En effet, le losange maintient ses ateliers mécaniques ouverts pour les acteurs de la santé et du secteur sanitaire.

Dans le contexte de l’évolution de l’épidémie de coronavirus COVID-19 en Algérie, l’enjeu pour Renault Algérie, dans cette période inédite, est de préserver la santé de tous ses collaborateurs, ses partenaires mais aussi celles de ses clients. A ce titre, les trois succursales de Renault Algérie (Oued Smar,Cheraga et Oran) ainsi qu’une partie de son réseau de distributeurs seront fermés durant cette période avec un service minimum spécifique.

Par ailleurs, la marque au losange tient à maintenir ses services pour tous les acteurs de la santé (Ambulanciers, Hôpitaux, médecins…) et du secteur sanitaire ainsi que toutes les institutions et entreprises mobilisées dans la gestion de cette crise sanitaire.

Toutefois, pour toutes questions, les clients peuvent joindre le service client de Renault Algérie du samedi au jeudi de 08h30 à 17h30 au 0770 905 000 ou par e-mail à l’adresse suivante : contact.client@renault.dz

Le Groupe Renault en Algérie et l’ensemble de ses partenaires restent mobilisés à travers ce dispositif global, dans un contexte où plus que jamais la solidarité et les initiatives citoyennes et volontaristes sont encouragées pour venir à bout de cette pandémie.