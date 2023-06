Renault dévoile son nouveau SUV Coupé Rafale

Le constructeur français lève le voile sur son tout nouveau Renault Rafale. Il s’agit d’un nouveau SUV coupé du segment D, avec un design très attractif et des détails de premium.

Pensé depuis 2020, voici désormais la version finale du Renault Rafale, un SUV coupé au design très ambitieux. Son nom est inspiré d’un avion de chasse français portant cette appellation. Ce SUV adopte une typographie spécifique utilisée sur le hayon histoire de renforcer l’identité premium.

Le grand SUV repose sur la plateforme CMF-CD de l’alliance également utilisé par les Renault Austral et Espace. Il adopte un profil Fastback très prononcé avec une longueur de 4,71 m et un empattement de 2,74 m. On retrouve esthétiquement plusieurs éléments du concept-car Scénic Vision présenté en 2022, avec de nouveaux phares avant séparés, visez les « ailes » d’avion latérales qui soulignent les plis de carrosserie. Les feux arrière séparés accentuent l’assise large. A noter également sa calandre développée à l’aide de l’IA, en adoptant un grillage est alvéolé d’une multitude de losanges à effet 3D. Le fond bleu (ou rouge) apparaît et disparaît selon l’angle d’observation, créant un effet mouvant.

Grâce à la longueur du Rafale, l’effet coupé préserve bien la garde au toit des occupants de la banquette à un niveau acceptable. Les occupants de la banquette profitent d’un généreux espace aux genoux. À l’avant, des sièges inédits sont recouverts d’Alcantara recyclé et intègrent (sur la finition Esprit Alpine) le logo Renault…rétroéclairé. On retrouve également en option un toit vitré panoramique multicouche avec la possibilité de se piloter à la voix via Google Assistant avec quatre positions disponibles : 100 % transparent, 100 % opaque, ou alors 50-50 (avant-arrière).

On retrouve également, pour les occupants arrière un accoudoir central arrière spécifiquement pensé pour la consultation des smartphones/tablettes, et équipé de deux prises USB intégrées, mais surtout de deux bras déployables et dans lequel sont creusés des sillons destinés à poser fermement les portables. Le tableau de bord quant à lui intègre le cockpit digital OpenR avec deux écrans de 12 et 12,3’’ réunis en « L ».

Sous le capot du Rafale, on retrouve le moteur E-TECH full hybrid de 200 ch qui coalise le 3 cylindres 1.2 développant 130 ch et 205 Nm + deux moteurs électriques qui développe 70 ch et 25 ch.