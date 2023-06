Renault Trucks Algérie : lancement de la deuxième édition de l’Eco Drive & Road Safety Tour 2023

Renault Trucks Algérie est ravie d’annoncer la tenue de la deuxième édition de « l’Eco Drive & Road Safety Tour 2023″, qui se déroule du 1er au 25 juin 2023. Durant cette période, Renault Trucks Algérie ira à la rencontre de ses clients à travers tout le territoire national lors de ce tour exceptionnel.

Conscient que les actions parlent souvent plus fort que les mots, Renault Trucks Algérie a décidé d’organiser cet événement afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de conduite. La caravane Renault Trucks parcourra l’Algérie et fera des arrêts chez les distributeurs de la marque au losange, offrant ainsi l’opportunité aux chauffeurs de se réaliser avec la conduite rationnelle et les règles essentielles de sécurité routière.

Lors de cet événement, les chauffeurs auront le privilège de suivre une formation qualifiée par des professionnels de Renault Trucks, qui leur permettront de développer une conduite rationnelle, responsable, économique et respectueuse de l’environnement.

L’événement se déroulera sur une journée dans chaque wilaya. De M’sila à Béjaïa, de Sétif à Tadjnenet, de Constantine à Guelma et d’Oran à Alger, la caravane fera 8 arrêts inoubliables.

Chaque étape se fera sur une seule journée spéciale qui sera réservée aux invités de la communauté Facebook de Renault Trucks Algérie, suite à un quiz organisé sur les réseaux sociaux pour sélectionner les gagnants. Ces privilégiés assisteront à une formation sur la conduite rationnelle disposée par nos experts.

Renault Trucks Algérie se dit fière d’organiser l’événement « Eco Drive & Road Safety Tour 2023 », qui permettra à ses clients de bénéficier d’une expérience unique et enrichissante, tout en renforçant leur engagement envers la sécurité routière et l’environnement.

Pour plus d’informations sur l’événement « Eco Drive & Road Safety Tour 2023 » et pour connaître les dates et lieux de chaque étape, veuillez consulter le site web et les réseaux sociaux de Renault Trucks Algérie.