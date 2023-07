Saison estivale : poursuite de la campagne de sensibilisation à la prévention routière

La campagne de sensibilisation à la prévention routière se poursuit durant la saison estivale, à travers des activités de sensibilisation et des sorties sur le terrain organisées par la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).

Dans une déclaration à l’APS, la chargée de la communication à la DNSR, Fatma Khellaf a indiqué que la particularité de la campagne de sensibilisation organisée cet été, du 20 juin jusqu’au 31 août, sous le slogan « Roulez en toute sécurité, pour des vacances en toute tranquillité », « est qu’elle cible trois catégories d’usagers de la route », outre le programme de sensibilisation au profit des conducteurs.

« Il s’agit, pour la première catégorie ciblée par la campagne, des motocyclistes avec un taux d’implication dans les accidents de la route de 20%, bien qu’ils ne représentent que moins de 3% du parc automobile national », a précisé Mme Khellaf, ajoutant à ce titre que 15 jours de sensibilisation avaient été consacrés à cette première catégorie, en procédant à la distribution du guide du motocycliste modèle, mais aussi à travers des spots diffusés à la télévision et à la radio.

Les conducteurs de transport en commun inter-wilayas sont la 2e catégorie ciblée par cette campagne, durant la période allant du 17 au 31 juillet, à travers la distribution du guide du conducteur professionnel, outre les spots diffusés à la télévision et à la radio, tandis que la troisième catégorie ciblée est celle des piétons durant la période allant du 16 au 31 août prochain, soit avant la rentrée scolaire et sociale.

Mme Khellaf a également précisé que les actions de proximité prévoient des portes ouvertes et des expositions sur l’ensemble du territoire national, ou encore des sorties de sensibilisation au niveau des plages, des espaces publics, des aires de repos et des gares.

Un prêche du vendredi sera, en outre, consacré à la prévention routière, ainsi que des « dourous », a-t-elle fait savoir.

Cette campagne de sensibilisation est menée en coordination avec plusieurs partenaires, dont la Gendarmerie et la Sûreté nationales, la Protection civile et les médias.

A noter que le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Adil Hmimid, avait fait état, récemment, de plus de 8.300 accidents de la route enregistrés durant les 4 premiers mois de 2023, ayant fait 1.113 morts et plus de 11.000 blessés. (APS)