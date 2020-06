Skoda dévoile la version « Scout » de la nouvelle Octavia

Le constructeur tchèque dévoile aujourd’hui la version « Scout » de la quatrième génération de sa best-seller Skoda Octavia lancée en novembre dernier.

Skoda agrandit la famille de la nouvelle et quatrième génération de l’Octavia. Ainsi, après les configurations berline et break Combi et la version Sportive RS, le constructeur tchèque nous dévoile la version baroudeuse dite « Scout ».

La Skoda Octavia Scout est basée uniquement sur la version break et se distingue par des attributs d’aventurière avec une garde au sol relevée de 15 mm, une protection en plastique noir sur les bas de caisse et les passages de roues et des pare-chocs avant arrière spécifiques dotés de sabots en aluminium.

Les ailes avant accueillent des badges exclusifs « Scout », tandis qu’une finition argentée fait son apparition sur les coques de rétroviseurs, les barres de toit et les cadres de fenêtre. Des phares antibrouillards à LED de série et des jantes alliage 18 pouces sont également de la partie.

L’habitacle de la Skoda Octavia Scout se distingue en plus de ce qui est présent sur la nouvelle Octavia de nouvelles garnitures décoratives sur le tableau de bord, une sellerie inédite adoptant des logos « Scout » sur les sièges avant.

Sous le capot, la Skoda Octavia « Scout » est proposée en essence du 1.5L TSI 150 ch, avec ou sans micro-hybridation 48V, et du 2.0L TSI de 190 ch (DSG7) tandis qu’en diesel on retrouve le 2.0L TDI décliné en 115 (BVM6), 150 et 200 ch (DSG7).