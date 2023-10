Skoda dévoile le nouveau Kodiaq

Le constructeur tchèque lève le voile sur la nouvelle et deuxième génération de son Skoda Kodiaq. Un grand SUV, qui combine à l’instar de son prédécesseur un design robuste avec beaucoup d’espace, avec toutefois, un concept d’intérieur complétement revu.

Lancé en 2016, le Skoda Kodiaq première génération a connu une belle carrière avec plus de 800 000 exemplaires écoulés, place désormais à l’arrivée de la deuxième génération qui a pour but de perpétuer le succès commercial du modèle.

Le SUV du groupe Volkswagen, conserve sa carrosserie robuste, offrant encore plus d’espace que la première génération. Ce nouveau Skoda Kodiaq mesure 4,76 mètres de long soit 61 mm que l’ancien Kodiaq et se distingue par des phares en deux parties et à des feux arrière reliés par un bandeau lumineux. On notera également la nouvelle signature lumineuse de la calandre en tirets de LED.

Avec ce gain de longueur, le nouveau Kodiaq offre plus d’espace intérieur, à commencer par le volume de coffre qui gagne 40 litres pour s’afficher à 2105 litres. L’habitacle se distingue quant à lui par une console centrale entièrement redessinée, avec un levier de vitesses classique remplacé par un sélecteur compact placé derrière le volant. L’infodivertissement du nouveau Skoda Kodiaq s’en tient à deux écrans, avec un compteur numérique de 10,25 pouces et un écran multimédia de 12,9 pouces.

Sous le capot, le Skoda Kodiaq sera proposé par des moteurs essence et diesel : le 1.5 TSI (150 ch), le 2.0 TSI (204 ch), et le 2.0 TDI (150 ou 193 ch). Tous ces blocs sont équipés d’une boite de vitesses robotisée à double embrayage, les variantes les plus puissantes étant dotées d’une transmission intégrale. A noter l’arrivée d’une version Kodiaq iV hybride rechargeable, avec un bloc 1,5 TSI électrifié d’une puissance combinée de 204 ch. La batterie est d’une capacité de 25 ;7 kWh, annonçant une autonomie de 100 km en mode électrique.