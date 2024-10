Skoda dévoile le nouveau SUV Elroq

Le constructeur tchèque dévoile les premières images officielles de son nouveau petit SUV, le Skoda Elroq. Ce dernier s’ajoute à la gamme électrique de la marque à côté du Skoda Enyaq.

Skoda lève officiellement le voile sur son nouveau petit SUV Elroq. Un véhicule qui repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, mesurant 4,49 m de long pour un empattement de 2,77 m. Il introduit le nouveau langage stylistique Modern Solid de la filiale tchèque de VW. Le design adopte de nouveaux éléments mais est toujours reconnaissable par ses lignes.

Le Skoda Elroq promet un espace intérieur important avec le volume de coffre qui s’affiche à 470 litres et 1580 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Le tableau de bord du SUV combine un tableau de bord compact pour le conducteur avec un grand écran central de 13 pouces sur lequel fonctionne la dernière génération d’infodivertissement MIB.

Le Skoda Elroq démarrera sa commercialisation début 2025, avec trois variantes, la 50 qui combine une batterie de 55 kWh avec un moteur électrique monté sur l’essieu arrière d’une puissance de 125 kW (170 ch) et 310 Nm. Le Skoda Elroq 60 qui dispose d’une batterie légèrement plus grande (63 kWh), est un peu plus puissant (150 kW/204 ch) et se recharge un peu plus rapidement (165 kW). L’autonomie de l’Elroq 50 est de 370 km (WLTP), tandis que le rayon d’action de l’Elroq 60 dépasse les 400 km avec une charge de batterie.

La version la plus puissante de départ est l’Elroq 85, qui combine une batterie de 82 kWh à un moteur électrique de 210 kW/286 ch et 545 Nm. Cette variante a une autonomie WLTP de 560 km. Enfin, bien que sa commercialisation soit prévue pour le début 2025, le Skoda Elroq est déjà disponible en commande.