Industrie automobile: la sous-traitance au centre d’une rencontre entre Aoun et le président de la CIPA

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, lundi, le président de la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la sous-traitance et de développer l’intégration nationale dans le domaine de l’industrie automobile.