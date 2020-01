Skoda Octavia : La version RS en fuite

La version sportive de la nouvelle génération Skoda Octavia semble en fuite comme en témoigne ces images qui circulent sur la toile.

Skoda a lancé récemment la toute nouvelle génération de son porte Etendard Octavia et a ensuite ces dernières heures confirmé l’arrivée d’une version sportive RS. Cette version n’a pas tenu le suspens longtemps puisqu’elle vient de fuiter sur la toile.

On n’attendra pas donc le salon de Genève au mois de mars prochain pour découvrir cette Skoda Octavia RS. L’image qu’on retrouve sur le forum Skoda Octavia Club, dévoile nettement cette variante de la berline tchèque. Sur l’image on découvre donc une Octavia RS qui n’évolue pas esthétiquement se contentant des modifications cosmétiques comme des plus grosses jantes et des boucliers plus ajourés.