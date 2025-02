Stellantis et l’École Nationale Polytechnique d’Alger s’associent pour l’innovation et la formation en Algérie

Stellantis El Djazair et l’École Nationale Polytechnique (ENP) d’Alger ont signé un partenariat stratégique visant à renforcer les synergies entre l’enseignement supérieur et l’industrie automobile en Algérie.

Cet accord ambitionne de favoriser le transfert de compétences et de répondre aux besoins concrets du secteur automobile à travers plusieurs axes clés : recherche et développement, formation des ingénieurs, encadrement de projets académiques et organisation de séminaires techniques.

Cette collaboration prévoit également des initiatives concrètes telles que l’encadrement des projets de fin d’études, la participation aux jurys d’évaluation et l’accès conjoint aux laboratoires et équipements techniques. En intégrant les experts de Stellantis dans les activités académiques de l’ENP, les étudiants bénéficieront d’une formation alliant théorie et application industrielle, notamment au sein de l’usine FIAT de Tafraoui.

Un engagement mutuel pour l’avenir de l’industrie automobile

Raoui Beji, Président-Directeur Général de Stellantis El Djazair, a souligné : « Chez Stellantis, nous croyons fermement que la formation est un levier essentiel pour bâtir une industrie automobile durable et innovante. Ce partenariat reflète notre engagement à investir dans les talents algériens et à développer des expertises adaptées aux défis du secteur. »

De son côté, le Prof. Mekhaldi Abdelouahab, Directeur de l’ENP, a déclaré : « Cette collaboration avec Stellantis est une opportunité précieuse pour nos étudiants. Elle illustre notre volonté de renforcer les liens entre le monde académique et l’industrie, en garantissant une formation axée sur l’innovation et les besoins du marché. »

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large de Stellantis en faveur de la formation en Algérie. L’entreprise a déjà établi des collaborations avec l’Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA) de l’Université de Technologie d’Oran, pour le lancement du premier master en alternance en « Management des Unités de Production », ainsi qu’avec l’École Nationale Polytechnique d’Oran (ENPO) pour le développement d’une filière dédiée à l’industrie mécanique.

Avec ces initiatives, Stellantis confirme son engagement en faveur de l’excellence académique et de l’innovation, tout en contribuant activement au développement de l’industrie automobile en Algérie.