Stellantis et Samsung SDI annoncent la construction d’une deuxième gigafactory StarPlus Energy aux Etats-Unis

Stellantis N.V et Samsung SDI annoncent que Kokomo, dans l’Indiana, accueillera une deuxième usine de production de batteries aux États-Unis dans le cadre de la coentreprise StarPlus Energy.

Cette nouvelle usine, dont le démarrage est prévu début 2027, aura une capacité de production annuelle de 34 gigawattheures (GWh). La coentreprise prévoit d’investir plus de 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros) et de créer 1 400 nouveaux emplois à Kokomo et dans ses environs. L’investissement total prévu pour les deux usines s’élèvera à plus de 6,3 milliards de dollars (5,5 milliards d’euros) et permettra la création de 2 800 nouveaux emplois au total.

Il s’agira de la deuxième gigafactory StarPlus Energy implantée à Kokomo. La construction de la première gigafactory StarPlus Energy a déjà débuté, avec un démarrage prévu début 2025, et une capacité de production annuelle de 33 GWh.

« Notre écosystème de batteries est un des piliers de notre stratégie d’électrification. Nos partenaires, Samsung SDI, l’État de l’Indiana et la ville de Kokomo, ont présenté des arguments solides pour l’implantation de notre sixième gigafactory à Kokomo », a déclaré Mark Stewart, COO de Stellantis North America. « Les véhicules électriques de nos marques nord-américaines jouent un rôle essentiel dans notre volonté d’offrir des solutions de mobilité sûres, propres et abordables pour tous et pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d’ici 2038. »

« Avec la construction de la deuxième usine de batteries StarPlus Energy, Samsung SDI établit son plus important site de production de batteries pour véhicules électriques d’Amérique du Nord. » annonce Yoon-ho Choi, Président et CEO de Samsung SDI. « Les véhicules des marques Stellantis alimentés par des batteries Samsung SDI dotées de technologies de pointe contribueront à faire accélérer les Etats-Unis dans leur transition vers l’ère des véhicules électriques. »

« L’économie de l’Indiana est en pleine croissance », a déclaré Eric Holcomb, Gouverneur de l’Indiana. « L’engagement pris aujourd’hui par Stellantis et Samsung SDI permettra de doubler l’investissement, de créer de nouveaux emplois. L’impact positif de cette coentreprise sur la ville de Kokomo et l’État de l’Indiana se ressentira pour les décennies à venir. Cette décision place les habitants de l’État de l’Indiana au cœur de l’innovation et du développement de l’avenir de la mobilité, renforçant ainsi la position de leader de l’État de l’Indiana dans l’économie mondiale de demain. »

« Nous tenons à remercier Stellantis, Samsung SDI et leur coentreprise StarPlus Energy pour leur investissement et leur engagement constant en faveur de notre communauté », a déclaré le maire de Kokomo, Tyler Moore. « L’implantation de cette deuxième gigafactory renforcera la position de Kokomo parmi les principaux producteurs de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord, et démontre que Kokomo reste à la pointe de la technologie en matière de construction automobile. »

Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d’atteindre 100 % de véhicules électriques (BEV) vendus pour les voitures particulières en Europe et 50 % de BEV vendus pour les voitures particulières et les pick-up aux États-Unis d’ici 2030. Pour réaliser ces objectifs de vente, l’entreprise s’assure donc la disponibilité d’environ 400 GWh de capacité de batterie. Stellantis est en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2038, tous champs d’application confondus, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre.