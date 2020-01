Tenue prochainement d’un Conseil interministériel sur les accidents de la route

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de tenir, dans les plus brefs délais un Conseil interministériel consacré exclusivement à l’examen du fléau des accidents de la route, a indiqué lundi un communiqué de la Présidence de la République.

« Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad de tenir, dans les plus brefs délais, un Conseil interministériel exclusivement consacré à l’examen du fléau des accidents de la route », précise le communiqué.

Il s’agit également de proposer des mesures susceptibles de mettre fin à ces catastrophes, qui ont pris des proportions inacceptables et intolérables, avec la hausse constante et préoccupante de sinistres sur nos routes, occasionnant des pertes humaines et matérielles et impactant la santé publiques et l’intégrité du citoyen », conclut le communiqué.